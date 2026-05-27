Найбільший спалах хвороби за десятиліття: в Австралії підтвердили першу смерть від дифтерії

В Австралії зафіксували першу смерть від дифтерії на тлі найбільшого спалаху хвороби за останні понад два десятиліття. Причини різкого зростання кількості випадків зараження наразі залишаються невідомими.

Про це повідомляє BBC. 26 травня міністр охорони здоров’я Північної території Австралії Стів Ерінгтон повідомив, що результати розтину, проведеного закордонною лабораторією, підтвердили смерть пацієнта саме від дифтерії.

Чоловік помер ще у квітні. До цього останній летальний випадок від цієї інфекції в Австралії фіксували у 2018 році.

За словами Ерінгтона, влада серйозно поставилася до ситуації та працює над тим, щоб встановити причини спалаху й стримати подальше поширення захворювання.

Раніше телеканал ABC із посиланням на родичів одного з пацієнтів повідомляв про ще одну смерть від дифтерії в Центральній Австралії. Однак місцева влада згодом спростувала цю інформацію, заявивши, що смерть чоловіка не була пов’язана із захворюванням.

Наразі джерело спалаху не встановлене. Водночас влада закликає громадян перевірити та за потреби поновити щеплення проти дифтерії. Однією з можливих причин поширення інфекції називають зниження рівня вакцинації серед населення.

Федеральний міністр охорони здоров’я Австралії Марк Батлер наголосив, що така масштабна хвиля захворюваності є тривожним сигналом для країни, адже більшість розвинених держав давно взяли дифтерію під контроль завдяки вакцинації.

За даними Австралійського центру контролю та профілактики захворювань, у країні вже зареєстрували щонайменше 242 випадки дифтерії. Найбільше хворих виявили у Північній території, звідки інфекція, ймовірно, почала поширюватися іншими регіонами.

В Україні ситуація залишається контрольованою. За інформацією Центру громадського здоров’я, упродовж 2010–2018 років у країні фіксували лише поодинокі випадки дифтерії. Загалом за цей період захворювання підтвердили у 56 людей, серед яких 12 дітей. Летальних випадків не було.

У 2022 році в Україні зафіксували два випадки дифтерії, а у 2023 році та за перше півріччя 2024-го — по одному випадку.

Водночас фахівці наголошують: ризик нового спалаху зберігається через недостатній рівень вакцинації. Станом на листопад 2021 року щеплення від дифтерії мали лише 37,9% дорослих українців. Серед дітей показники були вищими, однак експерти ЦГЗ попереджали, що цього все одно недостатньо для колективного імунітету.

Остання велика епідемія дифтерії в Україні тривала з 1991 по 1998 рік. Тоді захворіли близько 20 тисяч людей, а 696 пацієнтів померли. Основною причиною спалаху називали низьке охоплення вакцинацією.

Дифтерія є гострим інфекційним захворюванням, яке найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом. Також зараження можливе через побутові предмети, воду чи продукти харчування.

Хвороба може проявлятися у двох формах — респіраторній та шкірній. Найнебезпечнішою є респіраторна форма, яка супроводжується болем у горлі, підвищенням температури, утрудненим диханням і ковтанням.

Небезпека дифтерії полягає у токсині, який потрапляє у кров і може вражати серце, нервову систему, нирки та інші органи. Серед найтяжчих ускладнень — міокардит, ураження нервової системи, пневмонія, дихальна недостатність та інфекційно-токсичний шок.

Лікування проводиться лише у стаціонарі. Пацієнтам вводять спеціальну антитоксичну сироватку, яка нейтралізує дію токсину. Медики наголошують, що найефективнішим способом захисту від дифтерії залишається вакцинація дітей та регулярна ревакцинація дорослих.

