Очікується магнітна буря з К-індексом 1,7: прогноз на 26 травня

У понеділок, 25 травня, на Землі очікується спокійна геомагнітна ситуація. За прогнозами, рівень магнітної активності знизиться до К-індексу 1,7, що відповідає зеленому рівню та вважається слабким фоном без суттєвих збурень.

Про це повідомляють Meteoagent та British Geological Survey. За даними фахівців, сонячний вітер наразі перебуває в межах звичайних показників, а останні дні не фіксувалися корональні викиди маси у напрямку Землі. Це означає, що геомагнітні умови залишатимуться стабільними та спокійними.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей не лише під час пікової активності, а й за кілька днів до та після неї. Найбільш чутливо реагують метеозалежні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання або перебуває у стані стресу.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!