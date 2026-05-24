Демобілізовані військові отримають відстрочку від призову: скільки діятиме

У Збройних силах України опрацьовують модель поетапної демобілізації, яка передбачає надання військовослужбовцям індивідуальної відстрочки після служби на фронті. Після звільнення зі служби військові зможуть отримувати тимчасову відстрочку від повторного призову, а її тривалість залежатиме від часу, проведеного в бойових умовах.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю виданню "Мілітарний". "Військовослужбовці, звільнені зі служби, отримають відстрочки пропорційно дням перебування на фронті", — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що йдеться про комплексний підхід: не лише про звільнення зі служби, а й про подальший захист військових від негайної повторної мобілізації. За словами Головнокомандувача, відповідний механізм уже визначено на рівні військового командування, а його практичне відпрацювання триває у військових частинах і бригадах.

Ініціатива розробляється за дорученням вищого керівництва держави, зокрема президента Володимира Зеленського. Завершити підготовку відповідних рішень планують до кінця травня.

Сирський також нагадав, що повноцінна демобілізація під час війни можлива лише після завершення воєнного стану. Водночас нині триває робота над механізмами часткового звільнення зі служби.

"Люди, які тривалий час перебувають на фронті, повинні мати можливість відпочинку і певний період відстрочки після звільнення", — наголосив він, додавши, що військове командування намагається врахувати досвід і позиції самих військовослужбовців під час формування нових правил.

