'Час не на боці Москви', – представник США в ООН заявив про підтримку України

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі підтвердив підтримку України з боку Вашингтона та закликав Росію повернутися до переговорного процесу для досягнення мирної угоди. За його словами, подальше затягування війни не відповідає інтересам Москви.

Про це американський дипломат заявив під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ". Негрі наголосив, що США й надалі твердо підтримують український народ у боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет. Він також засудив російські удари по цивільній інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини, зокрема атаки на територію Києво-Печерської лаври.

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Представник США підкреслив, що війна триває занадто довго і її необхідно завершити шляхом дипломатії.

Посилаючись на позицію президента США Дональда Трампа, озвучену під час саміту G7, Негрі заявив, що Росія має якнайшвидше погодитися на мирне врегулювання. "Росія повинна укласти угоду. Час працює не на її користь", — зазначив дипломат.

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Він також звернув увагу на значні втрати російської армії, які, за його словами, щомісяця становлять близько 40 тисяч убитих і поранених військових. Крім того, Негрі вказав на складну економічну ситуацію в Росії, тоді як Україна продовжує впроваджувати новітні технології та інноваційні рішення на полі бою.

На завершення він наголосив, що єдиним шляхом до припинення війни залишаються переговори та дипломатичні зусилля. "Подальше кровопролиття не розв’яже конфлікт. Лише дипломатія здатна покласти край цим безглуздим втратам людських життів", — підкреслив представник США.

Нагадаємо, постпред України в ООН попередив про ймовірність втягнення Білорусі у війну.

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