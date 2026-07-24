Російська армія вдарила балістикою по військовій виставці на Київщині: 10 загиблих, 100 поранених (фото, відео)

Унаслідок російського ракетного удару по полігону в Київській області, завданого вдень 24 липня, загинули 10 людей, ще близько 100 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. За фактом трагедії правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у справі, відкритій за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Головні історії дня

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Крім того, правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 367 ККУ щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Руслан Кравченко наголосив, що воєнний стан не звільняє посадовців від відповідальності за ухвалені рішення. За його словами, слідство має встановити, хто ухвалив рішення про проведення заходу, хто погодив місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах війни.

Наразі інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!