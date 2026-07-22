ПриватБанк нараховує клієнтам кешбек до 5000 гривень: як його отримати

Клієнти ПриватБанку можуть повернути кошти, витрачені на оплату житлово-комунальних послуг. Фінустанова запустила акцію, у межах якої розігрує кешбек до 5 000 гривень за платежі, здійснені через сервіс "Приват24".

Як повідомляє ПриватБанк, акція триватиме до 15 жовтня 2026 року. Щомісяця банк визначатиме 100 переможців, яким повернуть витрати на оплату комунальних послуг, інтернету та телебачення. Максимальний розмір компенсації становить 5 000 гривень на одного учасника за один етап.

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Загалом за весь період дії акції планують обрати 300 переможців.

У банку зазначають, що в акції беруть участь платежі, здійснені картками Mastercard через застосунок або вебверсію "Приват24". Зокрема, йдеться про:

оплату комунальних послуг за договорами;

платежі за інтернет і телебачення;

автоматичні платежі за комунальні та телекомунікаційні послуги.

Кожні сім проведених платежів збільшують шанси на отримання кешбеку.

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Хто може взяти участь

Долучитися до акції можуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та активну картку Mastercard.

Для участі необхідно:

зареєструватися в акції на сайті ПриватБанку, використовуючи номер телефону;

здійснити щонайменше сім платежів за комунальні послуги, інтернет або телебачення (зокрема автоплатежі) через розділ "Платежі" у "Приват24" із картки Mastercard.

Як визначатимуть переможців

Після завершення кожного етапу акції банк протягом десяти робочих днів проведе випадковий комп'ютерний відбір учасників. На кожному етапі визначатимуть по 100 основних переможців і ще 20 резервних, які отримають винагороду, якщо основний переможець відмовиться від неї або виплата буде неможливою.

Акція діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Про перемогу клієнтів повідомлятимуть через мобільний застосунок "Приват24". Водночас у банку нагадують, що отриманий кешбек вважається додатковим благом. Це може враховуватися під час призначення субсидій, державної соціальної допомоги або інших видів пільг.

Нагадаємо, ПриватБанк закликав клієнтів замінити платіжні картки.