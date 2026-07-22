ПриватБанк начисляет клиентам кэшбек до 5000 гривен: как его получить

Клиенты ПриватБанка могут вернуть средства, потраченные на оплату жилищно-коммунальных услуг. Финучреждение запустило акцию, в рамках которой разыгрывает кэшбек до 5 000 гривен за платежи, осуществленные через сервис "Приват24".

Как сообщает ПриватБанк, акция продлится до 15 октября 2026 года. Ежемесячно банк будет определять 100 победителей, которым вернут расходы по оплате коммунальных услуг, интернета и телевидения. Максимальный размер компенсации составляет 5000 гривен на одного участника за один этап.

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Всего за весь период действия акции планируется выбрать 300 победителей.

В банке отмечают, что в акции принимают участие платежи, произведенные картами Mastercard через приложение или вебверсию "Приват24". В частности, речь идет о:

оплату коммунальных услуг по договорам;

платежи за Интернет и телевидение;

автоматические платежи за коммунальные и телекоммуникационные услуги.

Каждые семь произведенных платежей увеличивают шансы на получение кэшбека.

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Кто может принять участие

Присоединиться к акции могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие регистрационный номер учетной карты налогоплательщика и активную карту Mastercard.

Для участия необходимо:

зарегистрироваться в акции на сайте ПриватБанка, используя номер телефона;

осуществить не менее семи платежей за коммунальные услуги, интернет или телевидение (в том числе автоплатежи) через раздел "Платежи" в "Приват24" с карты Mastercard.

Как будут определять победителей

После каждого этапа акции банк в течение десяти рабочих дней проведет случайный компьютерный отбор участников. На каждом этапе будут определять по 100 основных победителей и еще 20 резервных, которые получат вознаграждение, если основной победитель откажется от него или выплата будет невозможна.

Акция действует на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. О победе клиентов будут сообщать через мобильное приложение "Приват24". В то же время в банке напоминают, что полученный кэшбек считается дополнительным благом. Это может учитываться при назначении субсидий, государственной социальной помощи или других видов льгот.

Напомним, ПриватБанк призвал клиентов заменить платежные карты.