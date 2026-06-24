Грошова допомога 10 800 гривень українцям: хто матиме право
В Україні соціально вразливі категорії населення та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати фінансову підтримку від благодійних організацій. Зокрема, йдеться про допомогу від ГФУ у партнерстві з UCHA.
Про це повідомляє information hub. Розмір виплати становить 3600 гривень і призначається громадянам, які відповідають визначеним критеріям. Ці кошти спрямовані на покриття базових потреб — тимчасове житло, продукти харчування та засоби особистої гігієни.
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Загалом допомога надається на кожного члена родини: по 3600 грн на особу, що за три місяці може становити до 10 800 грн на сім’ю.
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Хто може отримати виплату
Подати заявку на допомогу можуть:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- громадяни, які постраждали внаслідок війни;
- люди, які повернулися до місця постійного проживання після евакуації в інші регіони;
- одинокі громадяни;
- одинокі батьки;
- люди похилого віку;
- багатодітні сім’ї.
Як оформити допомогу
Реєстрація здійснюється онлайн. Особи, які відповідають критеріям, можуть заповнити спеціальну форму за посиланням (вказується організаторами програми).
Після подання заявки її розглядають представники організації. У разі позитивного рішення з заявником зв’язуються для подальшого оформлення виплат.
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