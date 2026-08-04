В Україні запровадили жорсткі вимоги для водіїв: що змінилось

Кабінет Міністрів України оновив правила видачі та обміну водійських посвідчень. Відтепер строк дії документа залежатиме від категорії транспортного засобу, а після відновлення обов'язкових медичних оглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати придатність до керування.

Про зміни повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також оновлення стосуються проходження медогляду.

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Посвідчення видаватимуть на різний термін

За словами глави МВС, нові правила передбачають різний строк дії водійських посвідчень залежно від категорії транспорту.

Так, для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) посвідчення видаватимуть на 15 років. Водночас водії вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) отримуватимуть документи строком на 5 років.

За словами Клименка, такі зміни покликані наблизити українське законодавство до європейських норм та посилити безпеку дорожнього руху.

Особливу увагу приділятимуть водіям, які здійснюють комерційні вантажні та пасажирські перевезення, адже саме вони несуть підвищену відповідальність під час роботи на дорогах.

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Медичні огляди стануть обов'язковими

Після відновлення в Україні обов'язкових медичних оглядів водії проходитимуть їх під час кожного планового обміну посвідчення.

Для власників легкових автомобілів медичний контроль проводитиметься раз на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту — кожні 5 років. У МВС зазначають, що це дозволить своєчасно підтверджувати стан здоров'я водіїв та відповідність вимогам безпеки.

Що буде з уже виданими посвідченнями

У міністерстві наголосили, що посвідчення, видані до набрання чинності новими правилами, залишаються дійсними до завершення строку, зазначеного в документі.

Крім того, під час планового обміну посвідчення після закінчення його дії повторно складати теоретичний або практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

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