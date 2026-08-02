Відтепер українці можуть вступити до війська без звернення до ТЦК: як це зробити

В Україні під час воєнного стану діє механізм добровільного призову, який дає змогу вступити на військову службу без особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для цього кандидат повинен напряму взаємодіяти з обраною військовою частиною.

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП. У Київському міському ТЦК та СП пояснили, що доброволець може самостійно обрати військову частину, у якій хоче проходити службу. Після цього необхідно пройти співбесіду з командуванням та отримати його згоду на зарахування.

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Наступним кроком є подання заяви про бажання проходити військову службу. Після ухвалення позитивного рішення командир військової частини може самостійно видати кандидату направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). З моменту отримання такого направлення особу не можуть примусово мобілізувати щонайменше протягом п'яти днів.

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Після успішного проходження ВЛК кандидат прибуває до військової частини для оформлення на службу. За потреби він також проходить базову загальновійськову підготовку.

У ТЦК звернули увагу, що такий порядок стосується виключно добровольців, які вступають до лав Збройних сил України за мобілізацією. Для громадян, які планують проходити службу за контрактом, продовжує діяти стандартна процедура оформлення.

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