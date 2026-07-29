Клієнти ПриватБанк можуть отримати 35 тисяч гривень: що треба зробити

Клієнти ПриватБанку ще можуть долучитися до акційної програми з грошовими винагородами за перекази через систему Western Union. Кампанія триватиме до 10 серпня 2026 року, а учасники матимуть шанс отримати кешбек до 35 000 гривень.

Про умови участі повідомили в ПриватБанк. Акція поширюється на перекази Western Union від 1 000 грн (або еквівалента в іншій валюті), проведені з використанням картки Mastercard від ПриватБанку.

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У межах четвертого, фінального етапу програми передбачені такі призи:

кешбек 35 000 грн — один переможець;

кешбек 3 500 грн — 10 переможців;

кешбек 250 грн — 100 переможців.

При цьому кількість виграшів для одного учасника не обмежується.

У банку зазначають, що акція покликана популяризувати безготівкові розрахунки, а також підвищити інтерес клієнтів до міжнародних переказів Western Union на картки Mastercard.

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Як долучитися до розіграшу

Щоб стати учасником акції, необхідно:

мати активну гривневу картку ПриватБанку Mastercard;

отримати міжнародний переказ Western Union на картку на суму від 1 000 грн (або еквівалента);

або надіслати чи отримати переказ Western Union територією України на таку ж суму.

Після виконання умов додатково реєструватися не потрібно — інформація про операцію автоматично потрапить до бази учасників акції.

Коли оголосять переможців

Власників грошових винагород визначатимуть шляхом випадкового відбору за допомогою сервісу random.org.ua.

Результати четвертого етапу мають оголосити не пізніше 30 серпня 2026 року. Акція діє на території України, за винятком тимчасово окупованих територій.

У ПриватБанку також нагадали, що отриманий кешбек може вважатися додатковим доходом. Це може мати значення для окремих категорій громадян, зокрема одержувачів пенсій, людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також державних службовців, які зобов'язані декларувати такі доходи.

Нагадаємо, пенсіонери 65+ можуть розраховувати на підвищену пенсію.

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