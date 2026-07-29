Скільки відстрочки зможе отримати військовий після демобілізації

Тривалість відстрочки від мобілізації після завершення нового контракту залежатиме від кількох чинників. Вирішальне значення матимуть попередній термін військової служби, тип укладеного контракту та час, проведений у зоні бойових дій.

Про це повідомило Міністерство оборони України. У відомстві пояснили, що чим довше військовослужбовець проходив службу до підписання нового контракту, тим більшою може бути відстрочка після його завершення. На її тривалість також впливає кількість місяців безпосередньої участі у виконанні бойових завдань.

Головні історії дня

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Для прикладу Міноборони навело ситуацію, коли військовий проходить службу з 2022 року, а у 2026 році підписує 10-місячний піхотно-штурмовий контракт. Якщо протягом п'яти місяців він виконує бойові завдання на передовій, то після завершення контракту матиме право на відстрочку тривалістю 3 роки і 9 місяців, або 45 місяців.

Вона формується за такою схемою:

6 місяців — базова відстрочка після завершення контракту;

24 місяці — по 6 місяців за кожен рік попередньої служби (з 2022 по 2026 рік);

15 місяців — по 3 місяці за кожен місяць безпосередньої участі у бойових діях (5 місяців × 3).

У Міністерстві оборони зазначили, що з усіх питань щодо нових мотиваційних контрактів та порядку розрахунку відстрочки можна звернутися на спеціальну гарячу лінію за номером 1519.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!