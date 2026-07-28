Пряні та дуже ароматні: рецепт помідорів по-вірменськи на зиму

Помідори по-вірменськи — смачна домашня заготівля, яка підкорює насиченим смаком і пряним ароматом. Завдяки поєднанню солодкого перцю, часнику, базиліку, селери та гострого перцю овочі залишаються соковитими, пружними й чудово смакують як до повсякденних страв, так і на святковому столі.

Рецептом поділилися автори Smakuiemo.

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Інгредієнти

помідори — 2 кг;

болгарський перець — 300 г;

часник — 5 зубчиків;

базилік — 40 г;

селера — 40 г;

гострий перець — 2 шт.;

рослинна олія — 60 мл.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

Болгарський перець, часник, базилік, селеру та гострий перець подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Додайте рослинну олію та добре перемішайте. Помідори вимийте й розріжте навпіл або на четвертинки — залежно від їхнього розміру. У заздалегідь простерилізовані банки викладайте овочі шарами, чергуючи їх із пряною овочевою сумішшю. Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль, цукор і оцет, після чого ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів. Готовим гарячим маринадом залийте банки до самого верху, накрийте кришками та стерилізуйте приблизно 10 хвилин після закипання води. Після стерилізації щільно закрутіть банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Готові помідори по-вірменськи зберігайте в прохолодному темному місці. Узимку вони стануть чудовою закускою до м'ясних страв, картоплі або будь-якого домашнього гарніру.

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