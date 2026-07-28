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Пряные и очень ароматные: рецепт помидоров по-армянски на зиму

Цихоцкая Мария

Пряные и очень ароматные: рецепт помидоров по-армянски на зиму
Вкусная домашняя заготовка, покоряющая насыщенным вкусом и пряным ароматом

Помидоры по-армянски – вкусная домашняя заготовка, которая покоряет насыщенным вкусом и пряным ароматом. Благодаря сочетанию сладкого перца, чеснока, базилика, сельдерея и острого перца овощи остаются сочными, упругими и прекрасно подходят как к повседневным блюдам, так и на праздничном столе.

Рецептом поделились авторы Smakuiemo.

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Ингредиенты

  • помидоры – 2 кг;
  • болгарский перец - 300 г;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • базилик - 40 г;
  • сельдерей - 40 г;
  • острый перец – 2 шт.;
  • растительное масло – 60 мл.

Для маринада:

  • вода – 1 л;
  • соль - 30 г;
  • сахар - 100 г;
  • уксус 9% - 50 мл.

Способ приготовления

  1. Болгарский перец, чеснок, базилик, сельдерей и перец измельчите в блендере до однородной консистенции. Добавьте растительное и хорошо перемешайте.
  2. Помидоры вымойте и разрежьте пополам или четвертинки — в зависимости от их размера. В предварительно простерилизованные банки выкладывайте овощи слоями, чередуя их с пряной овощной смесью.
  3. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, после чего тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов.
  4. Готовым горячим маринадом залейте банки в самый верх, накройте крышками и стерилизуйте примерно 10 минут после закипания воды.
  5. После стерилизации плотно закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
  6. Готовые помидоры по-армянски храните в прохладном темном месте. Зимой они станут великолепной закуской к мясным блюдам, картофелю или любому домашнему гарниру.

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