ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку: куди звертатись

В Україні змінили порядок оформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків. Відтепер подати документи безпосередньо до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки більше не можна.

Про це повідомляє Міноборони. Згідно з новими правилами, оформити відстрочку можна двома способами: через застосунок "Резерв+" або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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У разі подання документів через ЦНАП адміністратор перевіряє їх, сканує та надсилає до ТЦК в електронному форматі. Оригінали документів у заявника не вилучають — після перевірки їх одразу повертають власнику. Після реєстрації звернення людина отримує підтвердження про прийняття документів.

Зазвичай розгляд заяви триває від 7 до 15 днів. На цей період військовозобов’язаного не можуть направити на проходження військово-лікарської комісії або мобілізувати. Після ухвалення рішення інформація про надану відстрочку автоматично відображається у застосунку "Резерв+".

Юристи також звертають увагу, що особисто звертатися до територіального центру комплектування для подання заяви більше не потрібно. Подати документи можна виключно через електронний сервіс "Резерв+" або в одному з ЦНАПів.

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