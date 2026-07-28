ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку: куда обращаться

В Украине изменили порядок оформления отсрочки от мобилизации военнообязанных мужчин. Теперь подать документы непосредственно в территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше нельзя.

Об этом сообщает Минобороны. Согласно новым правилам, оформить отсрочку можно двумя способами: через приложение "Резерв+" или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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При подаче документов через ЦНАП администратор проверяет их, сканирует и отправляет в ТЦК в электронном формате. Оригиналы документов у заявителя не изымают - после проверки их сразу возвращают владельцу. После регистрации обращения человек получает подтверждение о принятии документов.

Обычно рассмотрение заявления длится от 7 до 15 дней. В этот период военнообязанного не могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии или мобилизовать. После принятия решения информация о предоставленной отсрочке автоматически отображается в приложении "Резерв+".

Юристы также обращают внимание, что лично обращаться в территориальный центр комплектования для подачи заявления больше не нужно. Подать документы можно только через электронный сервис "Резерв+" или в одном из ЦНАПов.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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