Выплата недополученных средств после смерти пенсионера: как получить

Родственники умерших пенсионеров иногда сталкиваются с отказом Пенсионного фонда Украины в выплате недополученной пенсии. Чаще причиной становится отсутствие общего места регистрации наследника и умершего на момент его смерти. В то же время такой отказ не всегда окончательный, а свои права можно защитить.

Об этом сообщает РБК-Украина. Кандидат юридических наук и адвокат Анна Даниэль объяснила, что на практике родственники нередко попадают в замкнутый круг.

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Для получения недополученной пенсии Пенсионный фонд может потребовать документ, подтверждающий совместное проживание с умершим или свидетельство о праве на наследство. В то же время, нотариусы часто не оформляют наследство без справки от ПФУ о сумме средств, подлежащих выплате. "На практике нотариусы отказываются выдавать свидетельство о праве на наследство без справки от Пенсионного фонда о суммах, подлежащих выплате", - отметила юрист.

Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали человеку на момент открытия наследства. Если лицо постоянно проживало вместе с умершим, оно считается принявшим наследство.

Кроме того, статья 91 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" предусматривает, что недополученные пенсионные выплаты переходят членам семьи. Если за ними обращаются несколько родственников, средства распределяются между ними поровну. При отсутствии членов семьи эти суммы входят в состав наследства.

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Какие сроки необходимо соблюсти

Закон устанавливает два важных шестимесячных срока:

в течение шести месяцев со дня смерти необходимо обратиться за выплатой недополученной пенсии;

в этот же срок следует принять наследство.

Отдельно лицу, организовавшему захоронение, выплачивают пособие на погребение в размере двух месячных пенсий умершего.

Как доказать совместное проживание без прописки

Если общей регистрации местожительства не было, подтвердить факт совместного быта можно через суд.

Такие дела рассматриваются в порядке отдельного производства, когда суд только устанавливает юридический факт без спора между сторонами.

Доказательствами могут быть:

показания соседей, друзей или родственников;

справки с места работы или учебы;

договор аренды жилья;

квитанции об оплате коммунальных услуг с указанием адреса проживания;

фотографии, видеозаписи и другие материалы, подтверждающие общий быт.

Как обжаловать отказ ПФУ

Если Пенсионный фонд в письменном виде отказал в выплате, такое решение можно обжаловать в административном суде. По словам адвоката, обратиться в суд необходимо в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своих прав.

Если этот срок был пропущен из-за длительного оформления документов или других уважительных причин, суд может возобновить его по соответствующему ходатайству.

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