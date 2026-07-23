Только ягоды и сахар: рецепт вишнево-малинового варенья на зиму

Вишнево-малиновое варенье – ароматная домашняя заготовка, сочетающая легкую кислинку вишни и нежную сладость малины. Для его приготовления понадобятся всего три ингредиента: ягоды и сахар.

Благодаря природному содержанию пектина и кислот в вишне добавлять желирующие компоненты или лимонную кислоту не требуется. Об этом пишет Shuba.

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Готовое варенье имеет густую консистенцию, насыщенный вкус и отлично сохраняется без дополнительных консервантов. Достаточно разлить его в стерилизованные банки и поставить в темное прохладное место.

Ингредиенты

вишня – 1 кг;

малина – 300 г;

сахар – 1 кг.

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Способ приготовления

Тщательно промойте вишню и малину. С вишен удалите косточки, а с малины – плодоножки. Переложите вишню в большую кастрюлю, засыпьте 500 г сахара и оставьте примерно шесть часов, чтобы ягоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения массу и варите около 10 минут, периодически помешивая и снимая пену. После этого снова оставьте варенье настаиваться еще на шесть часов. В вишню всыпьте оставшийся сахар и добавьте малину. Снова доведите смесь до кипения, проварите 10 минут и оставьте настаиваться еще на шесть часов. Третий раз доведите варенье до кипения и проварите несколько минут. Горячую заготовку разлейте в предварительно простерилизованные банки и закройте герметично стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите варенье в прохладное место для продолжительного хранения.

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