Лише ягоди та цукор: рецепт вишнево-малинового варення на зиму

Вишнево-малинове варення — ароматна домашня заготівля, яка поєднує легку кислинку вишні та ніжну солодкість малини. Для його приготування знадобляться лише три інгредієнти: ягоди та цукор.

Завдяки природному вмісту пектину й кислот у вишні додавати желюючі компоненти чи лимонну кислоту не потрібно. Про це пише Shuba.

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Готове варення має густу консистенцію, насичений смак і чудово зберігається без додаткових консервантів. Достатньо розлити його в стерилізовані банки та поставити в прохолодне темне місце.

Інгредієнти

вишня — 1 кг;

малина — 300 г;

цукор — 1 кг.

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Спосіб приготування

Ретельно промийте вишню та малину. З вишень видаліть кісточки, а з малини — плодоніжки. Перекладіть вишню у велику каструлю, засипте 500 г цукру й залиште приблизно на шість годин, щоб ягоди пустили сік. Поставте каструлю на плиту, доведіть масу до кипіння та варіть близько 10 хвилин, періодично помішуючи й знімаючи піну. Після цього знову залиште варення настоюватися ще на шість годин. До вишні всипте решту цукру та додайте малину. Знову доведіть суміш до кипіння, проваріть 10 хвилин і залиште настоюватися ще на шість годин. Втретє доведіть варення до кипіння й проваріть кілька хвилин. Гарячу заготівлю розлийте в заздалегідь простерилізовані банки та герметично закрийте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою й залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть варення в прохолодне місце для тривалого зберігання.

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