Военный из СЗЧ: юрист объяснил, как вернуться на службу без последствий

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть (СЗЧ), могут вернуться в службу по упрощенной процедуре. В определенных условиях закон позволяет избежать уголовной ответственности и восстановить все положенные выплаты и социальные гарантии.

Об этом в комментарии для Новости.LIVE рассказала адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова. По словам юристки, полное освобождение от уголовной ответственности возможно в соответствии с частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, регулирующей порядок добровольного возвращения военнослужащих после самовольного ухода из части. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

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Воспользоваться упрощенной процедурой можно только в том случае, если это первый случай самопроизвольного оставления части или дезертирства. Кроме того, военнослужащий должен самостоятельно вернуться на службу, а не быть задержанным правоохранительными органами. Следующий шаг — получение письменного согласия командира воинской части, подтвердить готовность принять военнослужащего назад и разрешить продление службы.

После этого военнослужащий или его адвокат обращается к следователю Государственного бюро расследований или прокурору с ходатайством о намерении вернуться на службу. При наличии письменного согласия командира следователь или прокурор обращается в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Что происходит после решения суда

Как пояснила Дина Дрижакова, суд принимает решение об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 401 УК Украины. После возвращения в воинскую часть и вступления в законную силу судебным определением военнослужащему восстанавливают все виды денежного довольствия, а также льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством.

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