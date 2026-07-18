Одруження під час війни: чи можна вступити у шлюб без військового квитка

Для державної реєстрації шлюбу в Україні не потрібно подавати військовий квиток чи інші військово-облікові документи. Відсутність такого документа не може бути підставою для відмови у реєстрації шлюбу.

Про це написали на порталі uristy.ua. Згідно з чинним законодавством, для оформлення шлюбу громадяни подають до органів державної реєстрації актів цивільного стану пакет документів, серед яких військовий квиток не передбачений. Тому його відсутність не перешкоджає проведенню реєстрації.

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Водночас громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають виконувати інші вимоги законодавства. Зокрема, вони зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміну своїх персональних даних, зокрема про укладення шлюбу, народження дітей чи зміну місця проживання.

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Позиція юриста

До юристів звернувся чоловік, який планував одружитися, але мав проблеми з військово-обліковими документами. Його цікавило, чи може РАЦС відмовити в реєстрації шлюбу через відсутність військового квитка.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що відсутність військового квитка або інформації про особу в реєстрі "Оберіг" не є законною підставою для відмови в державній реєстрації шлюбу, зокрема й у разі оформлення через застосунок "Дія".

За його словами, для укладення шлюбу необхідно лише підтвердити особу та надати документи, передбачені законодавством про державну реєстрацію актів цивільного стану. Військово-облікові документи до цього переліку не входять. Водночас після одруження громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні повідомити ТЦК та СП про зміну сімейного стану та за потреби оновити свої облікові дані.

Військовослужбовці також мають право оформити шлюб під час проходження служби. Якщо командування не надає відпустку для реєстрації шлюбу, військовий може звернутися зі скаргою до Міністерства оборони або скористатися можливістю укласти шлюб без залишення місця служби.

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