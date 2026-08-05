Дрони атакували Тульську область: спалахнув найбільший склад Wildberries (фото, відео)

У ніч на 5 серпня в російському місті Олексин Тульської області внаслідок атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на території логістичного центру компанії Wildberries.

Про це повідомляють український телеграм-канал Exilenova+, російське видання ASTRA та губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. За інформацією ASTRA, на відео, оприлюднених очевидцями, зафіксовано влучання по складському комплексу Wildberries, після чого на об'єкті спалахнула потужна пожежа, яка охопила значну частину логістичного центру.

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У пресслужбі Wildberries підтвердили факт займання. У компанії зазначили, що співробітників завчасно евакуювали, тому обійшлося без жертв серед персоналу. Також там повідомили про тимчасове обмеження приймання нових поставок, які перенаправляють до інших логістичних центрів.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що на територію сортувального центру впав безпілотник, що й спричинило пожежу. За його словами, внаслідок інциденту одна людина отримала поранення. Інформації про загиблих наразі немає.

Крім того, за словами губернатора, пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки у Веневському районі, а також два виробничі об'єкти в Новомосковську та Узловському районі.

Як повідомляє Exilenova+, логістичний центр Wildberries має площу близько 194,5 тисячі квадратних метрів і був відкритий у 2022 році. Комплекс забезпечував логістику для Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших областей Центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні центри Московського регіону.

Точний масштаб пошкоджень логістичного комплексу наразі встановлюється.

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