Дрони атакували російську Пензу: є пошкодження підшипникового заводу (фото, відео)

1 липня російську Пензу атакували безпілотники. Після удару в місті виникла пожежа.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Exilenova.

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За попередньою інформацією, ціллю атаки міг стати державний підшипниковий завод. У мережі також поширюються повідомлення про вибухи та задимлення в районі промислового об’єкта.

Згодом радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що в Пензі було уражено державний підшипниковий завод. Водночас Telegram-канал Supernova повідомляє про задимлення в районі Пензенського науково-дослідного інституту електронно-механічних приладів. Також, за їхніми даними, під удар могли потрапити підприємство "Маяк" і АТ "НДІФІ" (Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань).

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Як зазначається, НДІФІ спеціалізується на виробництві датчиків тиску, переміщення та вимірювальних систем для авіаційної й ракетної техніки. Його продукція використовується в двигунах і системах управління літаків Су-34 і Су-57, а також у виробництві крилатих ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А і стратегічних ракетних комплексів.

За даними Supernova, інститут входить до структури "Роскосмосу" та перебуває під санкціями США й України.

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