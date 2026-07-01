Дроны атаковали российскую Пензу: есть повреждения подшипникового завода (фото, видео)

1 июля русскую Пензу атаковали беспилотники. После удара в городе возник пожар.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Exilenova.

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По предварительной информации, целью атаки мог стать государственный подшипниковый завод. В сети также распространяются сообщения о взрывах и задымлениях в районе промышленного объекта.

Впоследствии советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что в Пензе был поражен государственный подшипниковый завод. В то же время Telegram-канал Supernova сообщает о задымлении в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов. Также, по их данным, под удар могли попасть предприятие "Маяк" и АО "НИИФИ" (Научно-исследовательский институт физических измерений).

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Как отмечается, НИИФИ специализируется на производстве датчиков давления, перемещения и измерительных систем для авиационной и ракетной техники. Его продукция используется в двигателях и системах управления самолетов Су-34 и Су-57, а также в производстве крылатых ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А и стратегических ракетных комплексов.

По данным Supernova, институт входит в структуру "Роскосмоса" и находится под санкциями США и Украины.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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