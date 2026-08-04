Забудуть дорогу до вашого городу: дешевий спосіб відлякати шкідників

Шкідники можуть завдати серйозної шкоди городнім культурам, особливо в період плодоношення, коли використання хімічних препаратів небажане. У такому разі в пригоді можуть стати перевірені народні методи, для яких знадобляться звичайні продукти, що є майже в кожному домі.

Про це пише Уніан. Одним із найпопулярніших природних засобів вважається кавова гуща. Завдяки насиченому аромату вона допомагає відлякувати багатьох шкідників, а також може покращувати властивості ґрунту.

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Кавовий осад ефективний проти слимаків, дротяників, попелиці, мурах, личинок хруща та деяких інших комах. Крім того, його запах не подобається котам, які часто заходять на грядки. Для обробки ділянки рекомендують змішати кавову гущу з гарячою водою у пропорції 1:1, дати суміші настоятися, процідити та полити нею ґрунт навколо рослин. Важливо використовувати лише чисту гущу без цукру, молока чи інших добавок.

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Якщо потрібно захистити рослини від слимаків і равликів, кавовий осад можна розсипати навколо грядок або окремих культур. Така перешкода ускладнює пересування шкідників і допомагає стримувати їх поширення. Водночас варто пам'ятати, що кавова гуща здатна підвищувати кислотність ґрунту. Тому її не рекомендують використовувати на ділянках, де ростуть культури, які віддають перевагу нейтральному або лужному середовищу.

Серед інших народних способів боротьби зі шкідниками городники називають настій із листя волоського горіха. Для його приготування ємність приблизно на дві третини заповнюють подрібненим листям, заливають окропом і залишають настоюватися на три доби. Перед використанням концентрат розводять водою у співвідношенні 1:5.

Ще одним природним помічником є часник. Його нерідко висаджують між овочевими культурами, щоб відлякувати комах різким запахом. Також можна приготувати настій: 100 грамів подрібненого часнику залити 5 літрами окропу, настояти протягом трьох діб, після чого додати ще 20 літрів води та використовувати для обприскування рослин.

Фахівці зазначають, що народні засоби дають кращий результат за умови регулярного застосування. Обробку рекомендують повторювати кожні два-три тижні, а також дотримуватися правил сівозміни, своєчасно видаляти бур'яни та підтримувати чистоту на грядках, адже саме в них часто розмножуються шкідники.

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