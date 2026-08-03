Незнайомий номер телефонує: як перевірити абонента через Viber

Якщо телефонує незнайомий номер, перевірити, кому він належить, можна через Viber. У деяких випадках месенджер показує ім'я або нікнейм абонента — навіть якщо його немає у списку контактів.

Алгоритм простий: відкрийте Viber, введіть номер, з якого надійшов дзвінок, і натисніть "Написати". Якщо власник номера зареєстрований у месенджері та не закрив профіль від сторонніх, застосунок відобразить його ім'я або нікнейм.

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Окремо у Viber працює функція "Ідентифікація абонентів". Вона дозволяє розпізнавати частину незнайомих номерів без необхідності зберігати їх у телефонній книзі. Сервіс звіряє вхідний номер зі своєю базою даних і, якщо знаходить збіг, показує інформацію про того, хто телефонує.

База формується на основі контактних даних, які користувачі залишають під час роботи з месенджером. Завдяки цьому Viber розпізнає певну частину невідомих номерів і допомагає вирішити, чи варто відповідати.

Утім, функція працює не завжди. Якщо номера немає в базі, абонент приховав дані в налаштуваннях конфіденційності або дзвінок іде через сторонні сервіси — інформація може не з'явитися.

Попри це, вбудований інструмент Viber лишається зручним способом перевірити незнайомий номер і знизити ризик відповіді на небажані або потенційно шахрайські дзвінки.

Viber — не єдиний інструмент для ідентифікації незнайомих номерів. Одним із найпопулярніших альтернативних рішень є застосунок TrueCaller, який має власну масштабну базу даних із сотнями мільйонів номерів по всьому світу. Він автоматично визначає вхідні дзвінки й позначає потенційних спамерів ще до того, як ви підніміть слухавку. Власники смартфонів на Android можуть скористатися вбудованою функцією Google "Ідентифікація абонента та захист від спаму" — вона інтегрована у стандартний додаток "Телефон" і не потребує окремого встановлення. На iPhone аналогічну роль виконують додатки зі списку підтримуваних Apple для фільтрації дзвінків, зокрема Hiya або CallApp. Ще один швидкий спосіб — просто вписати номер у пошуковий рядок Google: нерідко він фігурує у відгуках про шахраїв або на сторінках компаній.

Використовуючи Viber для ідентифікації незнайомців, варто розуміти й зворотний бік — що про вас бачать інші. Під час реєстрації в месенджері користувач прив'язує номер телефону, а ім'я та фото профілю за замовчуванням можуть бути доступні всім, хто шукає цей номер у застосунку. Щоб обмежити видимість своїх даних, слід зайти в налаштування Viber, відкрити розділ "Конфіденційність" і відрегулювати, хто може бачити фото профілю, статус "онлайн" та іншу інформацію — вибравши між "Усі", "Мої контакти" або "Ніхто". Також у розділі "Обліковий запис" можна керувати тим, чи відображається ваш профіль у результатах пошуку за номером. Ці прості налаштування допоможуть захистити особисті дані й не стати об'єктом небажаної уваги з боку сторонніх осіб.