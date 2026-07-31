Як враховується період військової служби під час призначення пенсійних виплат: пояснення юриста

Період проходження військової служби враховується під час призначення пенсії, однак на практиці у багатьох виникають запитання щодо підтвердження такого стажу та можливих проблем із його зарахуванням. Юристка Альона Чмона пояснила, які документи потрібно зберігати, коли Пенсійний фонд може не врахувати роки служби та як діяти в такій ситуації.

Про це вона розповіла в коментарі УНІАН. За словами юристки, незалежно від того, чи людина проходила строкову службу, служила за контрактом або була мобілізована, цей період зараховується до страхового стажу та враховується під час призначення пенсії. Це пов'язано з тим, що із грошового забезпечення військовослужбовця сплачуються страхові внески.

Головні історії дня

Основним документом, який підтверджує проходження служби, є військовий квиток. Саме зазначені в ньому дати початку та завершення служби враховуються як страховий стаж. Для контрактників додатковим підтвердженням може бути копія укладеного контракту.

Як враховується служба для тих, хто не працював або мав ФОП

Якщо людина до мобілізації офіційно не працювала, це не впливає на її право на зарахування військової служби до стажу. Після призову служба фактично стає місцем роботи, а інформацію про страховий стаж можна перевірити у довідці ОК-5 з реєстру Пенсійного фонду.

Фізичні особи-підприємці також можуть продовжувати підприємницьку діяльність під час мобілізації, якщо роботу бізнесу забезпечують інші працівники.

Для підтвердження стажу можуть знадобитися:

військовий квиток;

записи у трудовій книжці (переважно для тих, хто проходив службу за часів СРСР);

довідки з військових частин, територіальних центрів комплектування або архівних установ.

Після демобілізації юристка радить перевірити, чи відображений період служби у страховому стажі. Зробити це можна за допомогою довідки ОК-5 через застосунок "Дія". Якщо інформація відсутня або є помилки, варто звернутися до Пенсійного фонду за офіційним роз'ясненням.

Для осіб, які оформлюють військову пенсію, відповідне відомство або військова частина повинні видати послужний список із зазначенням усіх періодів служби.

Читайте также: Грошова допомога 10 800 гривень українцям: хто матиме право

Коли можуть виникнути проблеми із зарахуванням стажу

Пенсійний фонд може не врахувати військову службу, якщо відсутні документи, які підтверджують її проходження. Водночас, як зазначає юристка, сьогодні такі випадки трапляються рідко завдяки електронному обліку.

Найчастіше труднощі виникають у тих, хто служив ще за часів Радянського Союзу. Причинами відмов можуть бути:

пошкоджений військовий квиток або виправлення в ньому;

проблеми з печатками;

проходження служби за межами України;

технічні недоліки документів.

За словами експертки, у її практиці був випадок, коли Пенсійний фонд не зарахував службу лише через те, що у військовому квитку відклеїлася фотографія.

Також юристка нагадала, що після початку повномасштабної війни законодавство гарантує мобілізованим працівникам збереження робочого місця. Деякі роботодавці продовжують виплачувати заробітну плату та сплачувати страхові внески, однак один і той самий календарний місяць не може бути зарахований до страхового стажу двічі.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не зарахував стаж

Якщо всі необхідні документи подані, але військову службу не врахували, юристка рекомендує насамперед перевірити, чи Пенсійний фонд отримав усі підтверджувальні документи.

Після цього необхідно подати письмовий запит із проханням пояснити причину відмови. Саме письмова відповідь стане підставою для подальшого оскарження або допоможе зрозуміти, які документи потрібно додатково надати.

Якщо відмову мотивують лише формальними недоліками, наприклад виправленнями у військовому квитку чи станом печаток, а отримати інші підтвердження вже неможливо, таке рішення можна оскаржити в суді.

Юристка також звернула увагу, що військова служба завжди враховується як страховий стаж. Водночас додаткові виплати, зокрема за участь у бойових діях, не впливають на розмір цивільної пенсії. Якщо людина не оформлює військову пенсію, Пенсійний фонд визначає її розмір, враховуючи середню заробітну плату за весь період страхового стажу, а не лише доходи, отримані під час служби.

Нагадаємо, пенсіонери 65+ можуть розраховувати на підвищену пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!