Щоденник Фауці проти його слів: як приватні записи спростовують публічні заяви про локдауни

Ентоні Фауці неодноразово — і під час пандемії COVID-19, і після неї — публічно заперечував свою причетність до запровадження локдаунів. Однак уривки з його особистого щоденника, що стали надбанням громадськості, прямо спростовують ці слова.

У записі від 15 березня 2020 року, що починається словами "ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ!", виведеними червоними літерами, тодішній директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID) детально описує розмову з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо.

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"Я поговорив з Біллом де Блазіо (мер — Нью-Йорк) і переконав його — спираючись на те, що я говорив публічно, і на нашу розмову тієї ночі — закрити школи в Нью-Йорку (він уже вирішив це, ґрунтуючись на моїх виступах по телебаченню)", — йдеться в приватних нотатках Фауці.

"У мене була схожа розмова з Енн О'Лірі, [керівником апарату] губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, — продовжує той самий запис. — Енн сказала, що на підставі моїх телевізійних виступів сьогодні та вчора губернатор вирішив закрити школи в Каліфорнії, а також бари та ресторани".

Проте сім місяців по тому, 16 жовтня 2022 року, в інтерв'ю Джонатану Карлу на каналі ABC News Фауці заперечив будь-яку участь у введенні локдаунів.

"Давайте повернемося і подивимося на стенограму. Ми казали, що маємо докласти максимум зусиль, аби діти залишались у школах, — заявив він. — Ніхто не прокручує цей уривок".

"Завжди повертаються і кажуть: 'Фауці відповідальний за закриття шкіл.' Я не мав до цього жодного стосунку!" — наполягав він.

У 2022 році в розмові з The Hill він також заявив, що "не рекомендував закривати нічого" — хоча це прямо суперечило його власним нотаткам.

9 січня 2024 року, вже після завершення локдаунів, Фауці повторив те саме перед Комітетом з нагляду Палати представників.

"Я не закривав школи, — заявив він згідно зі стенограмою слухань. — І склалася ситуація, коли я став політичною мішенню".

Школами справа не обмежувалася. У тому ж записі від 15 березня 2020 року Фауці зазначив, що порадив де Блазіо закрити й нью-йоркські бари.

"Я сказав йому, що слід закрити бари та ресторани в Нью-Йорку. Він відповів, що зробить це на підставі моєї рекомендації", — написав Фауці.

П'ять днів по тому він повідомив мерові про необхідність повного локдауну в усьому Нью-Йорку.

"Також мав телефонну розмову з [мером] де Блазіо, який хоче ввести 'режим укриття на місці для всього міста'. Він просить моєї поради, оскільки губернатор Куомо заперечує. Я порадив де Блазіо діяти. Спробую поговорити з Куомо", — йдеться у записі.

29 березня 2020 року Фауці описав напружену зустріч з президентом Дональдом Трампом, якого назвав "невиправним". Метою зустрічі було переконати президента продовжити локдауни після завершення початкового режиму "15 днів, щоб зупинити поширення", що стартував 16 березня 2020 року — приблизно за місяць після фіксації першого випадку COVID-19 у США.

"Зрештою результат виявився добрим: ми переконали його погодитися на 30 днів замість передчасного скасування обмежень, що, на мою думку, стало б катастрофою", — написав Фауці.

У записі від 28 листопада 2020 року він згадує, як підтримав чиновника охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, який хотів запровадити локдаун.

"Минулої ночі отримав дзвінок від Марка Гейлі (заступника директора з громадського здоров'я Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес). Він телефонував мені кілька разів за порадою. Схвильований дзвінок: кількість випадків у окрузі стрімко зростає, і незабаром лікарні будуть переповнені. Він хоче запровадити тритижнє закриття міста, щоб 'зупинити хвилю', і потребує моєї підтримки, оскільки є серйозна протидія локдауну. Я погодився підтримати його", — говориться у щоденнику.

І все ж у 2022 році, з'явившись у подкасті The Hill "Rising", Фауці знову відкинув відповідальність.

"Ну, знаєте, знову ж таки, передусім я не рекомендував закривати що-небудь, — стверджував він. — Ви ставите мені запитання. Ви говорите про CDC як про агентство охорони здоров'я, яке використовує своїх епідеміологів і науковий підхід для формування рекомендацій..."

Попри всі публічні заперечення, в жовтні 2020 року сам Фауці в коментарі для CBS News відкрито заявив про свою роль.

"Коли стало зрозуміло, що в країні є громадське поширення вірусу — лише кілька випадків, задовго до масштабного вибуху, який ми спостерігали на північному сході внаслідок поширення в метрополії Нью-Йорка, — я порекомендував президентові закрити країну", — сказав він 7 жовтня 2020 року.