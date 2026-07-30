Дрони атакували російську Пензу: пошкоджено логістичний центр Wildberries (фото, відео)

У ніч на 30 липня безпілотники атакували логістичний комплекс російського маркетплейсу Wildberries у Пензі. Внаслідок удару на території складу виникла масштабна пожежа, а персонал підприємства евакуювали.

Про це повідомляють Exilenova+, ASTRA та губернатор Пензенської області Олег Мельниченко. За інформацією моніторингових ресурсів, під атакою опинився сортувальний центр Wildberries площею близько 90 тисяч квадратних метрів. Об'єкт є одним із найбільших логістичних хабів компанії та забезпечує обслуговування Приволзького федерального округу.

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Згодом факт атаки підтвердив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко. За його словами, на території складського комплексу виникло відкрите горіння, а пожежні підрозділи продовжують ліквідовувати займання.

Як повідомляє ASTRA, після удару в Пензі також увімкнули сирени повітряної тривоги. У пресслужбі Wildberries заявили, що через атаку роботу складу тимчасово змінили: прийом нових поставок і відвантаження замовлень здійснюються через інші логістичні об'єкти компанії.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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