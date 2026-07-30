'Сто відсотків', - Федоров відповів, чи хоче повернутися до Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що готовий знову очолити Міністерство оборони, якщо відповідну пропозицію зробить президент України Володимир Зеленський. Відповідаючи на запитання, чи погодився б повернутися до Міноборони, Федоров відповів ствердно.

"Сто відсотків. Хочу сказати не лише президенту, а й активному суспільству, яке висловило свою позицію: просто відійти від цієї ситуації не вийде. Моє завдання — не знайти собі роботу. Я абсолютно спокійно поставився до того, що не увійшов до складу уряду. Для мене це не проблема. Мені не потрібна будь-яка посада", — сказав він. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Федоров також наголосив, що має чітке бачення своєї подальшої діяльності та знає, чим може бути корисним державі. За його словами, якщо йдеться про повернення до уряду, то це має бути посада, яка дає можливість реалізовувати необхідні зміни.

"Мене точно не потрібно працевлаштовувати. Але якщо повертатися в уряд, з огляду на ту місію, яку я для себе бачу, це має бути функціональна посада. Саме Міністерство оборони. Я усвідомлюю всі виклики, які стоять перед відомством, і готовий до них. Якщо ж цього не станеться, існують інші способи реалізувати своє бачення", — зазначив Федоров.

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