Зливи, грози та град: прогноз погоди в Україні на 28 липня

У вівторок, 28 липня, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Через проходження атмосферного фронту в більшості областей прогнозують дощі, грози, місцями град та шквали.

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження — пориви вітру подекуди сягатимуть 20 м/с. Найскладніша погодна ситуація очікується в центральних регіонах, а також у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Саме там синоптики прогнозують найінтенсивніші дощі. Крім того, у центральній частині країни, а також у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях можливі грози, град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Головні історії дня

У ніч на 28 липня суха погода збережеться лише на сході та південному сході України. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних областях його пориви місцями також посилюватимуться до 15–20 м/с. За прогнозами синоптиків, нестійкі погодні умови збережуться протягом усього дня.

Після спеки прийде похолодання

Після спекотних вихідних температура повітря помітно знизиться. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +13...+18 °C, а в західних областях — від +10 до +15 °C.

У денні години повітря прогріється до +21...+26 °C. Найтепліше традиційно буде на південному сході, де місцями температура сягне +29 °C.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та місцями грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. У столиці вночі прогнозують +16...+18 °C, вдень — +22...+24 °C. На Київщині температура вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень — +21...+26 °C.

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Як убезпечити себе під час негоди

Під час грози та сильного вітру фахівці рекомендують не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач і старих будівель, адже сильні пориви можуть ламати гілки та пошкоджувати ненадійно закріплені об'єкти.

Автомобілі бажано паркувати подалі від дерев і білбордів. Під час грози також не рекомендується купатися у відкритих водоймах, залишатися на відкритій місцевості та користуватися електронними пристроями просто неба.

Якщо негода застала вас надворі, варто якнайшвидше сховатися в капітальній будівлі й перечекати небезпечні погодні явища. Синоптики закликають враховувати прогноз під час планування поїздок та справ, адже штормове попередження діятиме протягом усього дня 28 липня.

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