Очікується до 36 градусів тепла: які регіони України накриє пекельна спека

В Україні найближчими днями очікується різке потепління, яке вже з вихідних переросте у сильну спеку. Температура почне зростати з п’ятниці, 26 червня, а переважатиме переважно суха погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. У п’ятницю в більшості регіонів істотних опадів не прогнозується. Лише місцями можливі короткочасні дощі з грозами — на сході країни, а також локально на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині.

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Найвищі температури очікуються на заході України, де повітря прогріється до +28…+34 °C. На півдні буде близько +30 °C, у більшості інших областей — комфортні +24…+29 °C. У Києві опадів не передбачається, денна температура становитиме +26…+27 °C.

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Суттєве посилення спеки розпочнеться вже з вихідних через надходження гарячих повітряних мас із заходу Європи. Першими під вплив високих температур потраплять західні області, а в неділю спека охопить майже всю територію країни. Очікується, що стовпчики термометрів піднімуться до +32…+37 °C, а місцями можуть бути ще вищі значення.

За даними синоптиків, напередодні Україна ще перебуватиме під впливом більш помірної погоди. Так, 25 червня по країні прогнозують переважно хмарність із проясненнями: вночі +12…+20 °C, удень +24…+29 °C, на півдні та заході — до +32 °C. Лише в окремих регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

Проте вже наприкінці тижня погодна ситуація різко зміниться. За прогнозами Укргідрометцентру, в Україну надійде потужна європейська хвиля спеки, пов’язана з розпеченими повітряними масами з півдня Європи. У суботу аномально високі температури понад +35 °C спочатку охоплять захід, а з неділі поширяться на північ, центр і схід. Фахівці зазначають, що спека в Україні буде пом’якшеною порівняно з південною Європою, оскільки повітряна маса частково втратить інтенсивність під час руху континентом. Очікувані значення — у межах +34…+36 °C.

Водночас у країнах Західної Європи вже фіксують екстремальну спеку, спричинену атмосферним блоком "Омега". У Франції температура сягала понад +44 °C, що призвело до серйозних наслідків: людських жертв, перебоїв в енергосистемі, обмежень у роботі транспорту та масових закриттів громадських закладів. Подібні погодні аномалії також зачепили Італію, Іспанію та Велику Британію.

Нагадаємо, Європу накрила пекельна спека.

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