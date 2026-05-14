Грози, град та до 27 градусів тепла: коли в Україну прийде літня спека

Прохолодна погода в Україні протримається ще кілька днів, однак уже ближче до вихідних синоптики прогнозують помітне потепління. Водночас разом із літніми температурами в країну прийде й нестійка погода з грозами та сильним вітром.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер, 14 травня, в усіх регіонах України переважатиме суха погода без опадів. У нічні та ранкові години місцями можливі тумани, а швидкість вітру становитиме 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+13 °С, тоді як у західних областях похолодає до +0…+5 °С. Подекуди на ґрунті та місцями в повітрі можливі заморозки до -2 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21 °С.

У п’ятницю, 15 травня, погодні умови залишатимуться відносно спокійними. Водночас у південних регіонах через вплив атмосферного фронту з боку Чорного моря очікуються помірні дощі. Температура поступово підвищуватиметься і вдень становитиме +18…+23 °С.

Уже в суботу, 16 травня, опади охоплять більшу частину країни. Синоптики попереджають про можливі грози, град та шквали з поривами вітру до 15–20 м/с. Вночі прогнозують +7…+12 °С, а вдень повітря прогріватиметься до +21…+26 °С.

Наприкінці тижня, 17 травня, в Україні остаточно закріпиться тепла майже літня погода. У багатьох областях пройдуть короткочасні дощі, а на заході місцями можливі сильні зливи. Нічна температура становитиме +8…+14 °С, удень очікується +22…+27 °С. Найспекотніше буде у центральних та східних регіонах.

Синоптики радять враховувати можливі грози та поривчастий вітер під час поїздок і роботи на відкритому повітрі.

