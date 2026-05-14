У Києві російська ракета знесла підʼїзд багатоповерхівки: є загиблі і поранені, під завалами шукають людей (фото, відео)

У ніч проти 14 травня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область. Одним із найтяжчих наслідків стало влучання у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Через удар частково обвалилися конструкції будівлі, під завалами опинилися люди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Речниця ДСНС Світлана Водолага зазначила, що найбільше від нічної атаки постраждали Київ, Київська, Полтавська та Одеська області.

За її словами, до ліквідації наслідків по всій Україні залучили понад 700 рятувальників і більш як 200 одиниць спецтехніки. Лише у столиці та області роботи проводилися на 10 локаціях — восьми в Києві та двох на Київщині. У столиці працювали близько 150 рятувальників і майже 50 одиниць техніки.

Що відомо про постраждалих

Станом на 07:30 ДСНС повідомила про 31 постраждалого в Києві, серед яких є дитина. Міський голова Віталій Кличко також заявив про перебої з водопостачанням на лівому березі столиці через наслідки атаки.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв про одного загиблого та 16 постраждалих.

Наслідки ударів по районах Києва

За даними ДСНС, у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Дарницький район

Саме тут зафіксували пряме влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого обвалилися конструкції будинку. Рятувальникам вдалося врятувати 10 людей, однак пошуково-рятувальна операція тривала через можливих людей під завалами.

Також в районі уламки впали поблизу нежитлової будівлі, сталася пожежа на АЗС та загоряння МАФів.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Дніпровський район

Через падіння уламків дрона виникла пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, зафіксовано влучання БПЛА у житловий будинок, пошкодження перекриття між дахом і верхнім поверхом, а також ураження приватного будинку.

На іншій локації загорілися гаражі та припаркований автомобіль.

Оболонський район

Уламки ракети впали на територію нежитлової забудови, а також на триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. В одному з житлових будинків уламки пошкодили квартиру на 12 поверсі, після чого виникла пожежа.

Солом’янський район

Тут загорівся автомобіль на парковці біля бізнес-центру, а також зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Голосіївський район

Уламки впали просто на проїжджу частину дороги.

Святошинський район

Фіксували падіння уламків на відкритій території.

Шевченківський район

Відомо про влучання у нежитлову будівлю.

Хронологія атаки

Близько 03:14 Віталій Кличко повідомив про масовану атаку на столицю. Уже за кілька хвилин почали надходити повідомлення про пожежі, падіння уламків та пошкодження житлових будинків у різних районах Києва.

О 04:19 стало відомо про обвал конструкцій житлового будинку в Дарницькому районі та ймовірно заблокованих людей під завалами.

Пізніше Кличко підтвердив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція, а всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Станом на ранок кількість госпіталізованих постійно зростала. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, згодом — про чотирьох, а пізніше до лікарень доправили вже дев’ятьох людей. Ще двом допомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!