Хто має право на надбавку у 22% до пенсії

Жителі окремих регіонів України можуть отримувати підвищену пенсію завдяки спеціальній "гірській надбавці", яка компенсує складні умови проживання та клімат. У деяких випадках така доплата збільшує виплати до 20%.

Про це повідомляє ПФУ. Надбавка не нараховується автоматично — для її отримання необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву. Через низьку поінформованість частина громадян роками не отримує доплату, на яку має право.

За даними Міністерства соціальної політики, право на підвищення мають особи, які проживають або працюють у населених пунктах зі статусом гірських. Основні умови такі:

безперервне проживання або робота в такій місцевості щонайменше 6 місяців;

відсутність сплати ЄСВ в іншому регіоні;

перебування за кордоном не більше 60 днів протягом останніх трьох місяців (за винятком поважних причин).

Також оформити надбавку можуть внутрішньо переміщені особи, якщо вони відповідають вимогам. У разі втрати права через порушення умов виплату можна поновити після усунення причин.

До переліку гірських населених пунктів, затвердженого урядовою постановою №647, входять території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Як оформити підвищення до пенсії

Для призначення надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати підтвердження статусу. Жителі таких територій можуть отримати спеціальне гірське посвідчення в органах місцевого самоврядування.

Саме цей документ разом із заявою є підставою для призначення доплати. Після подання документів Пенсійний фонд перевіряє відповідність умовам, зокрема факт проживання в гірській місцевості.

Якщо підстав для відмови немає, розмір пенсії збільшується на 20%.

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Хто ще може отримати надбавку

Гірське посвідчення дає право не лише на підвищення пенсії. На 20% можуть зростати також окремі види соціальних виплат і стипендій.

Отже, скористатися пільгою можуть не лише пенсіонери, а й студенти та інші громадяни, які проживають у гірських населених пунктах.

Коли можуть відмовити

Надбавку не призначають тим, хто отримує пенсію за межами гірської території або не відповідає вимогам щодо проживання чи роботи.

Також відмову можуть отримати особи, які тривалий час перебували за кордоном без поважних причин. Окремо виплату можуть не призначити або скасувати, якщо встановлено, що реєстрація в гірському населеному пункті є формальною, а фактичне проживання там відсутнє.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги матимуть право пенсіонери у червні 2026 року.

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