Житлові ваучери для ВПО: хто з українців втратить допомогу

В Україні змінюються правила надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Із 1 серпня частина переселенців більше не зможе скористатися цією програмою. Уряд пояснює нововведення прагненням спрямувати державну підтримку насамперед тим, хто справді не має іншого житла.

Про це повідомляє ГО "ВПО України". Із 1 серпня житлові ваучери не надаватимуть окремим категоріям ВПО.

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Зокрема, право на допомогу втратять переселенці, які після 24 лютого 2022 року до моменту подання заяви відчужили житло, розташоване на територіях, де не ведуться бойові дії та які не перебувають під окупацією. Йдеться, зокрема, про продаж або дарування квартири чи будинку.

Також не зможуть скористатися програмою громадяни, які вже придбали житло за державною програмою пільгового кредитування "єОселя". Крім того, зміни стосуватимуться переселенців, які оформили реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем Росії.

Для кого правила залишаться незмінними

Нові обмеження не поширюються на тих, хто вже отримав житловий ваучер або подав заявку до набрання чинності новими правилами.

Надалі право на участь у програмі матимуть ВПО, які:

не володіють іншим житлом;

не скористалися програмою "єОселя";

були зареєстровані на тимчасово окупованій території ще до її окупації;

відповідають іншим вимогам програми.

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Як зміниться поєднання ваучера з "єОселею"

Із 1 серпня також змінюється порядок використання житлового ваучера разом із програмою "єОселя". Надалі не можна буде спочатку оформити пільгову іпотеку, а вже потім звертатися за житловим ваучером.

Водночас зберігається можливість діяти у зворотному порядку: спершу отримати житловий ваучер, а потім використати його як перший внесок під час оформлення кредиту за програмою "єОселя".

Однак ця норма запрацює лише після ухвалення відповідних законодавчих змін. Йдеться про законопроєкт №15335, який має врегулювати механізм використання житлового ваучера як початкового внеску при купівлі житла.

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