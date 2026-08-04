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Знадобляться три інгредієнти та 5 хвилин: рецепт смородинового варення на зиму

Ціхоцька Марія

Знадобляться три інгредієнти та 5 хвилин: рецепт смородинового варення на зиму
Це варення готується швидко, а всі інгредієнти відміряються звичайними склянками. Джерело: Shuba

Варення з червоної смородини — одна з найулюбленіших домашніх заготовок, рецепти якої передавалися з покоління в покоління. Якщо хочеться зберегти натуральний смак ягід або швидко приготувати густий десерт на зиму, варто звернути увагу на два перевірені способи.

Рецепт — класична "П'ятихвилинка", яка готується швидко, а всі інгредієнти відміряються звичайними склянками. Про це пише Уніан.

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Цей рецепт стане у пригоді тим, хто хоче швидко приготувати густе й насичене варення без тривалого варіння. Після охолодження воно стає ще густішим, а ягоди добре зберігають свій смак і аромат.

Особливість рецепта — всі інгредієнти вимірюються склянками, тому кухонні ваги не знадобляться.

Інгредієнти:

  • 6 склянок червоної смородини (за бажанням можна використати також чорну або білу);
  • 6 склянок цукру;
  • 1 склянка води.

Спосіб приготування

  1. У каструлю налийте воду, додайте цукор і поставте на середній вогонь. Постійно помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться, а сироп не закипить.
  2. У киплячий сироп всипте підготовлені ягоди, акуратно перемішайте та знову доведіть до кипіння. Під час варіння періодично знімайте піну.
  3. Після повторного закипання варіть рівно п'ять хвилин.
  4. Гаряче варення одразу розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовки у прохолодне місце для тривалого зберігання.

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