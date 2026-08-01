Втратили військовий квиток: куди звертатись за відновленням та які документи потрібні

Втрата або пошкодження військового квитка не означає, що документ доведеться оформлювати з нуля. Законодавство передбачає процедуру його повторної видачі. Для цього потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або командування військової частини — залежно від статусу особи, а також підготувати необхідний пакет документів.

Про це повідомляє Новини.LIVE. Порядок повторного оформлення військового квитка визначений відповідним Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу.

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Власники документа зобов'язані забезпечувати його належне зберігання та контролювати своєчасне внесення всіх необхідних змін. Якщо ж військовий квиток втрачено, викрадено, пошкоджено або змінилися персональні дані власника, документ можна оформити повторно.

Новий військовий квиток видають у разі:

непридатності документа до подальшого використання;

його знищення внаслідок стихійного лиха;

втрати або викрадення;

зміни прізвища, імені чи по батькові військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста.

Рішення про повторну видачу військового квитка ухвалює керівник відповідного ТЦК та СП на підставі особистої заяви або рапорту. Виняток становлять лише працівники Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

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Куди звертатися у разі втрати документа

Алгоритм дій залежить від того, чи є особа військовослужбовцем, чи перебуває на військовому обліку.

Чинний військовослужбовець повинен негайно повідомити про втрату документа свого безпосереднього командира. Для цього необхідно подати рапорт із поясненням обставин та проханням видати новий військовий квиток.

Військовозобов'язані та резервісти мають звернутися до ТЦК та СП за місцем військового обліку. Разом із заявою необхідно надати письмове пояснення щодо причин втрати документа.

Які документи потрібні

Якщо військовий квиток замінюють через зміну прізвища, імені чи по батькові, підставою для оформлення нового документа є оновлений паспорт громадянина України.

У разі втрати військового квитка після завершення службового розслідування необхідно подати:

заяву або рапорт із поясненням обставин втрати та проханням видати новий документ;

паспорт громадянина України;

одну матову фотокартку розміром 3×4 см без куточка;

пошкоджений військовий квиток або його залишки (за наявності);

витяг із наказу про результати службового розслідування — якщо документ було втрачено.

Отже, відновити військовий квиток можна у встановленому законодавством порядку. Для цього потрібно звернутися до відповідного органу, подати заяву та надати документи, передбачені чинними правилами.

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