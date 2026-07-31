Впорається навіть новачок: рецепт маринованих помідорів нашвидкоруч на зиму

Якщо ви шукаєте простий і перевірений рецепт маринованих помідорів, цей варіант стане чудовим вибором. Для приготування знадобляться доступні інгредієнти та мінімум часу.

Результат порадує пружними, ароматними й насиченими смаком помідорами, які чудово смакуватимуть узимку. Рецептом поділилися Smakuiemo.

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Інгредієнти

Для консервації:

помідори — скільки вміститься в банки;

солодкий перець — за смаком;

гострий перець — за смаком;

часник — кілька зубчиків;

петрушка — невеликий пучок.

На одну літрову банку:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2,5 ст. л.;

оцет 9% — 1,5 ч. л.;

чорний перець горошком — 6–10 шт.;

гвоздика — 2 бутони;

зерна гірчиці — 1 ч. л.;

холодна вода — для заповнення банки.

Як приготувати

Попередньо простерилізуйте банки та кришки. На дно кожної банки покладіть петрушку, очищені зубчики часнику, а також шматочки солодкого й гострого перцю. Щільно викладіть помідори, після чого додайте перець горошком, гвоздику та зерна гірчиці. Всипте сіль і цукор, влийте оцет, а потім долийте холодну воду до самого верху. Накрийте банки кришками й стерилізуйте 10–15 хвилин після того, як вода закипить. Після цього герметично закатайте, переверніть догори дном, добре укутайте та залиште до повного охолодження

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