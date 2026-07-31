Справится даже новичок: рецепт маринованных помидоров наспех на зиму
Если вы ищете простой и проверенный рецепт маринованных помидоров, этот вариант станет отличным выбором. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени, а результат порадует упругими, ароматными и насыщенными помидорами вкусом, которые будут прекрасно смаковать зимой.
Рецептом поделились Smakuiemo.
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Ингредиенты
Для консервации:
- помидоры – сколько уместится в банки;
- сладкий перец – по вкусу;
- острый перец – по вкусу;
- чеснок – несколько зубчиков;
- петрушка – небольшой пучок.
На одну литровую банку:
- соль – 1 ч. л.;
- сахар - 2,5 ст. л.;
- уксус 9% - 1,5 ч. л.;
- черный перец горошком – 6–10 шт.;
- гвоздика – 2 бутона;
- зерна горчицы – 1 ч. л.;
- холодная вода – для заполнения банки.
Как приготовить
- Предварительно простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки уложите петрушку, очищенные зубчики чеснока, а также кусочки сладкого и острого перца.
- Плотно выложите помидоры, затем добавьте перец горошком, гвоздику и зерна горчицы. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус, затем долейте холодную воду до самого верха.
- Накройте банки крышками и стерилизуйте 10–15 минут после того, как вода закипит. После этого герметично закатайте, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте до полного охлаждения.
Раньше мы предлагали рецепт маринованных помидоров со сливами на зиму.
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