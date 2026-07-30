Для любителей пикантных закусок: рецепт маринованного чеснока на зиму

Если вам нравится квашеная капуста, свекла "лепесток" или морковь по-корейски, стоит попробовать и квашеный чеснок. Он обладает приятным пикантным вкусом и прекрасно сочетается с мясными блюдами, рыбой, картофелем, колбасками и другими гарнирами.

Об этом пишет Shuba. Этот рецепт базовый, поэтому по желанию его легко разнообразить. К рассолу можно добавить перец чили, прованские или итальянские травы или другие специи, которые сделают вкус еще отчетливее.

Главные истории дня

Кроме превосходных вкусовых качеств, чеснок ценят и его полезные свойства. Он содержит витамины B6 и C, селен, марганец, антиоксиданты и другие полезные вещества. Чеснок также известен своими природными противовоспалительными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, поэтому такая домашняя заготовка станет уместной в холодное время года.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Ингредиенты

чеснок – 1,5 кг;

вода - 2 л;

свекла – 1 шт. (по желанию, для цвета);

сахар – 1 ст. л.;

соль - 2,5 ст. л.;

черный перец горошком – по вкусу;

лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовления

Шаг 1

Очистите головки чеснока, оставив один-два верхних слоя шелухи. Переложите их в глубокую миску и залейте полностью холодной водой.

Шаг 2

Поставьте сверху плоскую тарелку, а на нее – небольшой фитиль, например банку с водой.

Шаг 3

Оставьте чеснок в воде на 8–10 часов или всю ночь. После этого тщательно промойте.

Шаг 4

Приготовьте рассол. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и чёрный перец. Доведите до кипения, проварите 2–3 минуты, после чего охладите.

Шаг 5

Переложите чеснок в чистую трехлитровую банку. Залейте охлажденным рассолом так, чтобы он покрывал чеснок примерно на 2 см, оставив немного свободного места для брожения.

Шаг 6

Закройте банку крышкой и поставьте ее на поддон или тарелку, так как во время ферментации рассол может переливаться через край.

Шаг 7

Оставьте банку в теплом месте на 1–1,5 месяца. Продолжительность брожения зависит от температуры в помещении.

Шаг 8

После ферментации промойте чеснок и слейте старый рассол. Приготовьте новый по тому же рецепту, но уже без добавления сахара. Если хотите придать чесноку розовый оттенок, добавьте к свежему рассолу сок одной свеклы. Готовую заготовку храните в темном прохладном месте.

Напомним, мы уже писали, как сделать кабачковую икру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!