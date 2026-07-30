Для любителів пікантних закусок: рецепт маринованого часнику на зиму

Якщо вам до вподоби квашена капуста, буряк "пелюстка" чи морква по-корейськи, варто спробувати й квашений часник. Він має приємний пікантний смак і чудово поєднується з м'ясними стравами, рибою, картоплею, ковбасками та іншими гарнірами.

Про це пише Shuba. Цей рецепт є базовим, тому за бажанням його легко урізноманітнити. До розсолу можна додати перець чилі, прованські або італійські трави чи інші спеції, які зроблять смак ще більш виразним.

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Окрім чудових смакових якостей, часник цінують і за його корисні властивості. Він містить вітаміни B6 і C, селен, марганець, антиоксиданти та інші корисні речовини. Часник також відомий своїми природними протизапальними, противірусними та протигрибковими властивостями, тому така домашня заготівля стане доречною в холодну пору року.

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Інгредієнти

часник — 1,5 кг;

вода — 2 л;

буряк — 1 шт. (за бажанням, для кольору);

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 2,5 ст. л.;

чорний перець горошком — за смаком;

лавровий лист — 5 шт.

Спосіб приготування

Крок 1

Очистіть головки часнику, залишивши один-два верхні шари лушпиння. Перекладіть їх у глибоку миску та повністю залийте холодною водою.

Крок 2

Поставте зверху пласку тарілку, а на неї — невеликий гніт, наприклад банку з водою.

Крок 3

Залиште часник у воді на 8–10 годин або на всю ніч. Після цього ретельно промийте.

Крок 4

Приготуйте розсіл. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець. Доведіть до кипіння, проваріть 2–3 хвилини, після чого повністю охолодіть.

Крок 5

Перекладіть часник у чисту трилітрову банку. Залийте охолодженим розсолом так, щоб він покривав часник приблизно на 2 см, залишивши трохи вільного місця для процесу бродіння.

Крок 6

Закрийте банку кришкою та поставте її на піддон або тарілку, оскільки під час ферментації розсіл може переливатися через край.

Крок 7

Залиште банку в теплому місці на 1–1,5 місяця. Тривалість бродіння залежить від температури в приміщенні.

Крок 8

Після завершення ферментації промийте часник і злийте старий розсіл. Приготуйте новий за тим самим рецептом, але вже без додавання цукру. Якщо хочете надати часнику рожевого відтінку, додайте до свіжого розсолу сік одного буряка. Готову заготівлю зберігайте в прохолодному темному місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити кабачкову ікру.

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