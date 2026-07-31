Такого вы еще не пробовали: маринованные помидоры со сливами на зиму
Маринованные помидоры со сливами – оригинальная домашняя консервация, которая удивит даже опытных ценителей зимних заготовок. Томаты остаются сочными и упругими, а сливы, пропитавшись маринадом, приобретают нежный кисло-сладкий вкус с легкой пряной ноткой.
Такая закуска станет отличным дополнением к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу. Об этом пишет Shuba.
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Полезные советы перед приготовлением
Чтобы консервация удалась, следует соблюдать несколько простых правил:
- используйте плотные, не перезрелые сливы – они хорошо сохранят форму во время маринования;
- томаты и сливы должны быть без трещин, повреждений и признаков порчи;
- листья сельдерея придают маринаду насыщенному аромату, но по желанию его можно заменить укропом или петрушкой;
- лук лучше нарезать кольцами или полукольцами – он сделает вкус маринада более гармоничным;
- для рецепта подойдет столовый уксус 9%, который добавляют в маринад перед повторным закипанием;
- банки стерилизуют уже после заливки горячим маринадом – примерно 10 минут для литровых емкостей;
- после закатки банки необходимо перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.
Ингредиенты Основные
- помидоры - 3 кг;
- сливы – 1 кг;
- репчатый лук - 2 шт.;
- лавровый лист – 5 шт.;
- листья сельдерея – 5 шт.;
- черный перец горошком – 30 шт.;
- душистый перец горошком - 15 шт.
Для маринада
- вода – 3 л;
- соль - 80 г;
- сахар - 150 г;
- уксус 9% - 120 мл.
Способ приготовления
Шаг 1. Подготовьте ингредиенты
Тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки. Помидоры и сливы промойте, переберите и обсушите. Лук очистите и нарежьте кольцами или полукольцами, листья сельдерея также промойте.
Шаг 2. Наполните банки
На дно каждой банки положите немного лука, лавровый лист, сельдерей, черный и ароматный перец. Затем плотно, но без чрезмерного нажатия выкладывайте помидоры и сливы, чередуя их между собой.
Шаг 3. Сварите маринад
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и размешайте до полного растворения. Влейте уксус, еще раз вскипятите маринад и сразу разлейте его по банкам.
Шаг 4. Простерилизуйте и закатайте
Поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой, накройте крышками и стерилизуйте около 10 минут после закипания воды. Затем герметично закройте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Сохраняйте готовую консервацию в прохладном темном месте.
Полезные советы
Если хотите получить более нежный вкус, используйте больше сладких слив и уменьшите количество сельдерея. Для более пикантной версии можно добавить в банк небольшой кусочек острого перца или несколько дополнительных горошин душистого перца.
Лучше всего открывать такую заготовку через несколько недель после консервирования – за это время томаты, сливы и маринад полностью насытятся ароматами друг друга.
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