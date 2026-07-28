Дроны атаковали Москву: горят регенераторный завод и склад Wildberries (фото, видео)

Утром 28 июля российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников на Московский регион. По официальной версии, дроны якобы направлялись в Москву, а в результате одного из ударов произошел пожар на предприятии в Подмосковье.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и Росавиация. Сначала Сергей Собянин заявил о 12 беспилотниках, которые, по его словам, якобы были сбиты на подлете в столицу РФ. Впоследствии он сообщил еще о 21 дроне, а позже несколько раз обновлял информацию.

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На фоне атаки Росавиация временно ввела ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. В социальных сетях появились фото и видео полета беспилотников, а также густой дым над отдельными районами Московской области.

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По сообщениям российских Telegram-каналов, под удар мог попасть Чеховский регенераторный завод, занимающийся переработкой автомобильных шин, производством резиновой крошки и регенерата. Также сообщалось об очередной атаке на логистические склады компании Wildberries в селе Коледино.

После пяти часов утра Собянин заявил о новых волнах беспилотников. По его словам, общее количество якобы сбитых дронов сначала достигло 73, а впоследствии возросло до 81. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что на территории Чеховского регенераторного завода возник пожар. По его словам, возгорание произошло после якобы падения беспилотника.

Кроме того, Воробьев сообщил о десятках дронов, которые, по утверждению российской стороны, якобы были сбиты над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной. В 6:10 Росавиация объявила о возобновлении работы аэропортов Внуково и Домодедово после отмены временных ограничений.

Впоследствии Сергей Собянин заявил, что с вечера 27 июля до 6:30 утра 28 июля Московский регион якобы подвергся атаке 390 беспилотников.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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