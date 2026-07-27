Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: чего ожидать метеозависимым

В понедельник 28 июля на Земле прогнозируется низкий уровень геомагнитной активности. По актуальным данным, ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы. Специалисты отмечают, что в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно спокойной. В то же время, возможны непродолжительные периоды незначительного усиления активности, ведь скорость солнечного ветра все еще превышает обычный фоновый уровень.

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Магнитная буря – это временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за вспышек и других проявлений солнечной активности. Чаще всего фиксируются слабые или умеренные геомагнитные колебания, которые не представляют угрозы и остаются незаметными для большинства людей.

В то же время метеочувствительные люди могут испытывать незначительное ухудшение самочувствия, в частности, головную боль, усталость или сонливость. Медики советуют в такие дни соблюдать режим сна, пить достаточно воды, больше отдыхать и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

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