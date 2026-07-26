Ароматные и хрустящие: рецепт маринованных огурцов с чесноком на зиму

Маринованные огурцы с чесноком и укропом – одна из самых любимых домашних заготовок. Они получаются ароматными, хрустящими и прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем или праздничными закусками.

Благодаря обилию укропа, чеснока и правильно приготовленному маринаду огурцы сохраняют насыщенный вкус и приятный аромат. Об этом пишет Shuba.

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Как сделать огурцы максимально хрустящими

Для консервации лучше выбирать небольшие молодые огурцы одинакового размера — они равномерно промаринуются и останутся упругими. Перед приготовлением овощи желательно замочить в холодной воде на 1–2 часа, чтобы они набрались влаги.

Не менее важно заранее простерилизовать банки и крышки – это поможет дольше сохранить заготовку.

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Рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом.

Ингредиенты

Основные:

огурцы – 1 кг;

зонтики укропа - 2 шт.;

веточки укропа – 4 шт.;

сладкий перец - 1/2 шт.;

чеснок - 4 зубчика;

лавровый лист – 2 шт.;

душистый перец горошком - 8 шт.;

уксус 9% - 60 мл.

Для маринада:

вода – 1 л;

соль - 30 г;

сахар – 40 г.

Способ приготовления

Хорошо вымойте огурцы, обрежьте кончики и замочите в холодной воде на 1–2 часа. Промойте укроп, очистите чеснок, подготовьте сладкий перец и лавровые листья. Две литровые банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте. Крышки прокипятите несколько минут. На дно каждой банки выложите зонтик и веточки укропа, чеснок, кусочек сладкого перца, лавровый лист и душистый перец. Плотно заполните банки огурцами. Если крупные плоды не помещаются, то их можно разрезать пополам. Залейте огурцы крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут. Затем воду слейте, доведите до кипения и еще раз залейте овощи на то же время. После второго прогрева слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения и дождитесь полного растворения специй. Горячим маринадом залейте огурцы, влейте в каждую банку уксус и сразу закатайте герметично. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Полезные советы

Если огурцы потеряли упругость, перед консервацией замочите в ледяной воде примерно на 20–30 минут. Для длительного хранения используйте уксус с концентрацией не менее 6%, ведь достаточная кислотность обеспечивает надежное консервирование. Не бойтесь плотно укладывать огурцы в банки – они должны быть полностью покрыты маринадом. Сахар в рецепте не делает сладким рассол, а лишь смягчает вкус уксуса и делает его более сбалансированным. Готовые маринованные огурцы лучше хранить в прохладном темном месте.

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