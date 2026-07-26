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Ароматные и хрустящие: рецепт маринованных огурцов с чесноком на зиму

Цихоцкая Мария

Ароматные и хрустящие: рецепт маринованных огурцов с чесноком на зиму
Они получаются ароматными, хрустящими и прекрасно сочетаются с любыми мясными блюдами. Источник: Depositphotos

Маринованные огурцы с чесноком и укропом – одна из самых любимых домашних заготовок. Они получаются ароматными, хрустящими и прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем или праздничными закусками.

Благодаря обилию укропа, чеснока и правильно приготовленному маринаду огурцы сохраняют насыщенный вкус и приятный аромат. Об этом пишет Shuba.

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Как сделать огурцы максимально хрустящими

Для консервации лучше выбирать небольшие молодые огурцы одинакового размера — они равномерно промаринуются и останутся упругими. Перед приготовлением овощи желательно замочить в холодной воде на 1–2 часа, чтобы они набрались влаги.

Не менее важно заранее простерилизовать банки и крышки – это поможет дольше сохранить заготовку.

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Рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом.

Ингредиенты

Основные:

  • огурцы – 1 кг;
  • зонтики укропа - 2 шт.;
  • веточки укропа – 4 шт.;
  • сладкий перец - 1/2 шт.;
  • чеснок - 4 зубчика;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • душистый перец горошком - 8 шт.;
  • уксус 9% - 60 мл.

Для маринада:

  • вода – 1 л;
  • соль - 30 г;
  • сахар – 40 г.

Способ приготовления

  1. Хорошо вымойте огурцы, обрежьте кончики и замочите в холодной воде на 1–2 часа.
  2. Промойте укроп, очистите чеснок, подготовьте сладкий перец и лавровые листья.
  3. Две литровые банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте. Крышки прокипятите несколько минут.
  4. На дно каждой банки выложите зонтик и веточки укропа, чеснок, кусочек сладкого перца, лавровый лист и душистый перец.
  5. Плотно заполните банки огурцами. Если крупные плоды не помещаются, то их можно разрезать пополам.
  6. Залейте огурцы крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут. Затем воду слейте, доведите до кипения и еще раз залейте овощи на то же время.
  7. После второго прогрева слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения и дождитесь полного растворения специй.
  8. Горячим маринадом залейте огурцы, влейте в каждую банку уксус и сразу закатайте герметично.
  9. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Полезные советы

  1. Если огурцы потеряли упругость, перед консервацией замочите в ледяной воде примерно на 20–30 минут.
  2. Для длительного хранения используйте уксус с концентрацией не менее 6%, ведь достаточная кислотность обеспечивает надежное консервирование.
  3. Не бойтесь плотно укладывать огурцы в банки – они должны быть полностью покрыты маринадом.
  4. Сахар в рецепте не делает сладким рассол, а лишь смягчает вкус уксуса и делает его более сбалансированным.
  5. Готовые маринованные огурцы лучше хранить в прохладном темном месте.

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