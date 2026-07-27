Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: чого очікувати метеозалежним

У понеділок, 28 липня, на Землі прогнозується низький рівень геомагнітної активності. За актуальними даними, очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби. Фахівці зазначають, що найближчими днями геомагнітна обстановка залишатиметься переважно спокійною. Водночас можливі нетривалі періоди незначного посилення активності, адже швидкість сонячного вітру все ще перевищує звичайний фоновий рівень.

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Магнітна буря — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через спалахи та інші прояви сонячної активності. Найчастіше фіксуються слабкі або помірні геомагнітні коливання, які не становлять загрози та залишаються непомітними для більшості людей.

Водночас метеочутливі люди можуть відчувати незначне погіршення самопочуття, зокрема головний біль, втому або сонливість. Медики радять у такі дні дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, більше відпочивати та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

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