Зеленський зустрінеться з Трампом наступного тижня: про що говоритимуть

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів, де, за інформацією ЗМІ, проведе особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За даними співрозмовників видання, візит українського лідера до США запланований на 28 липня.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Під час поїздки Володимир Зеленський також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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Крім цього, програмою візиту передбачена його зустріч із Дональдом Трампом. Офіційно інформацію про майбутню зустріч сторони наразі не коментували.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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