США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт

Військові США оголосили про початок ударів по цілях в Ірані у відповідь на збиття американського вертольота Apache, який виконував патрулювання в районі Ормузької протоки. Тим часом іранські ЗМІ повідомляють про серію вибухів у кількох прибережних містах країни.

Як заявили у Центральному командуванні США (CENTCOM), операція стартувала у вівторок о 17:00 за східноамериканським часом (00:00 за Києвом) за наказом президента США. У командуванні наголосили, що удари мають характер самооборони та стали відповіддю на інцидент із американським вертольотом, який був збитий напередодні.

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У CENTCOM підкреслили, що дії США є пропорційною реакцією на те, що Вашингтон називає неспровокованою агресією з боку Ірану. Після повідомлень про початок американської операції іранські медіа зафіксували вибухи в місті Сірік, розташованому на узбережжі поблизу Ормузької протоки. За словами місцевих жителів, у районі пролунала серія потужних вибухів.

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Крім того, агентство Mehr повідомило про вибухи в Бандар-Аббасі та на острові Кешм, які також розташовані неподалік стратегічно важливої Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції та назвав відповідь американських військових "дуже рішучою і дуже потужною".

"Вони збили наш вертоліт, і ми відповідаємо прямо зараз. Реакція має бути жорсткою, і саме такою вона є", — заявив американський лідер.

Напередодні Трамп повідомив, що Іран нібито збив американський вертоліт Apache під час його патрулювання в Ормузькій протоці, пообіцявши відповідні дії з боку Сполучених Штатів. Додаткових подробиць щодо інциденту він тоді не навів.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо завершення війни.

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