США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет

Военные США объявили о начале ударов по целям в Иране в ответ на сбивание американского вертолета Apache, выполнявшего патрулирование в районе Ормузского пролива. Между тем, иранские СМИ сообщают о серии взрывов в нескольких прибрежных городах страны.

Как заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), операция стартовала во вторник в 17:00 по восточноамериканскому времени (00:00 по Киеву) по приказу президента США. В командовании подчеркнули, что удары носят характер самообороны и стали ответом на инцидент с американским вертолетом, который был сбит накануне.

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В CENTCOM подчеркнули, что действия США пропорциональны реакции на то, что Вашингтон называет неспровоцированной агрессией со стороны Ирана. После сообщений о начале американской операции иранские медиа зафиксировали взрывы в городе Сирик, расположенном на побережье вблизи Ормузского пролива. По словам местных жителей, в районе раздалась серия мощных взрывов.

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Кроме того, агентство Mehr сообщило о взрывах в Бандар-Аббасе и на острове Кешм, которые также расположены неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции и назвал ответ американских военных "очень решительным и очень мощным".

"Они сбили наш вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Реакция должна быть жесткой, и именно такова она", — заявил американский лидер.

Накануне Трамп сообщил, что Иран якобы сбил американский вертолет Apache во время его патрулирования в Ормужском проливе, пообещав ответные действия со стороны Соединенных Штатов. Дополнительных подробностей по поводу инцидента он тогда не привел.

Напомним,Трамп отклонил предложения Ирана по завершению войны.

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